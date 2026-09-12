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Семеен джихад

Семеен джихад

Бащи и братя често леят кръв рамо до рамо под знамената на ИД Джейсън Бърк,в. Гардиън Употребата на понятието "брат" сред екстремистите често е дост...

20 ноември | 6:15
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