Ключови промени в Кодекса на труда. Засягат бащите
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Дамите да внимават
Стив Мартин посрещна първородната си рожба на 67
Все повече мъже излизат в отпуск по "бащинство" - броят им се е увеличил с 20% за периода от 2014-а до 2017-а година и по последни данни са над 21 000...
Бащите на деца до тригодишна възраст да са защитени от уволнение. За това настояват от БСП, които вече са записали идеята си във внесен в Народното съ...
Бащи и братя често леят кръв рамо до рамо под знамената на ИД Джейсън Бърк,в. Гардиън Употребата на понятието "брат" сред екстремистите често е дост...
София. Разведени бащи, които не могат да са с децата си на Коледа, се оплакаха на "арменския поп". По традиция всяка година около Рождество недоволни...
София. Бащи от сдружение " Детство и с тати " протестираха пред Висшия съдебен съвет, докато там се гледаше жалбата на Севдалин Чандъров от Неделино с...
След раздяла бившите половинки не ги допускат до децата им