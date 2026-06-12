Втора проверка на съдържанието на водата в Дунав
Експерти правят втора проверка на водата в Дунав заради потъналата баржа с торове в румънското пристанище Молдова Векеняма. Опасност от замърсяване...
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Експерти правят втора проверка на водата в Дунав заради потъналата баржа с торове в румънското пристанище Молдова Векеняма. Опасност от замърсяване...