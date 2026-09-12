Бартер: Бирария откри как да продължи да си пържи шницелите
В магазините в Германия има квоти за мазната течност
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В магазините в Германия има квоти за мазната течност
Татяна Лолова играе незряща в лентата, снимана в Аспарухово Филмът на Атанас Киряков вече е фаворит за награди на "Любовта е лудост" Новият филм "Ба...
Враня. Стотици лозари в санданското село Враня и съседните селища правят бартер на произведеното от тях вино с други хранителни продукти. Най-често ра...
Джихадистите от "Ислямска държава" вероятно искат да спазарят на бартер свободата на американска заложничка, която държат от август 2013 г., в замяна...
Благоевград. Стотици лозари в санданското село Враня и съседните селища ще правят бартер на гроздето с картофи и боб. Там с пълна сила върви кампаният...
Сменят картофи за олио и захар Благоевград. Заради високата над 50% безработица в община Якоруда на мода продължава да е натуралната размяна на стоки...
Благоевград. Стотици лозари в санданското село Враня и съседните селища ще правят бартер на гроздето с картофи и боб. Те разчитат на частни лица, коит...