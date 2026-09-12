Баронеса от Германия зарадва с подаръци 70 деца в Монтана

Баронесата Рени фон Бехтолсхайм зарадва 71 деца от социални домове и защитени жилища в Монтана. В неделя тя се срещна с тях и раздаде на всяко подърък...