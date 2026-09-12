Вапцаров поправил самолета на баронеса
С него е направил първия си полет, летял е и на бойна машина
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С него е направил първия си полет, летял е и на бойна машина
Баронесата Рени фон Бехтолсхайм зарадва 71 деца от социални домове и защитени жилища в Монтана. В неделя тя се срещна с тях и раздаде на всяко подърък...
Тити Папазов, певецът Ангел Ковачев и Баронеса Денислава Плевенска подкрепиха децата с диабет в Кърджали. Тяхната благотворителна акция включваше трит...
Специално оборудвана линейка получи като дарение СБАЛО „Свети Мина" в Благоевград. В болничното заведение за лечение на онкоболни бяха доставени и две...