Пълен хаос в Южна Корея! Отстраненият президент се барикадира в дворец
Снощи съдът отново издаде заповед за арест на Юн Сук-йол, който е обвинен в метеж
Следете всички новини, анализи и коментари за Барикадиране. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Снощи съдът отново издаде заповед за арест на Юн Сук-йол, който е обвинен в метеж
Мъжът отказал да изпълни полицейско разпореждане и се барикадирал в лятна кухня с едната от жертвите си
Въпреки оказаната съпротива, той е задържан
Само три дни преди отварянето
Екшънът е във Велико Търново
Психично болен мъж от сунгурларското село Славянци отказа да влезе в болница и взе за заложница своята майка, за да избяга от полицията. Това съобщиха...
След като гърмя по съседи и полицаи, мъжът скочи от покрива
София. Психично болният мъж, който се бе барикадирал в Горна баня и сутринта се предаде на полицията, е получил счупване на костите на носа и на глезе...
Благоевград. Барикадиралият се в къщата си Васил Митков се е предал на полицията. Митков бе щурмуван от спецотряда, който седя на пост близо 22 часа...
Благоевград. Пореден случай на барикадирал се в дома си човек в страната. 40-годишен мъж нанесъл побой над баща си в своя дом в село Черниче, Община С...