Откриват барелеф на духовник, когото всички обичаха
Александър Чъкърък почина преди година
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Александър Чъкърък почина преди година
В село Драганица
Камерната зала на Драматичния театър под тепетата ще носи неговото име
София. Уникален мраморен барелеф на бог Митра е най-новата находка в Музея за история на София. За голяма наша изненада буквално преди няколко месеца,...
Хасково. Барелеф на Петьо Александров, който е един от авторите на най-високия монумент в Света на Богородица-т ози над Хасково, беше осветен днес на...
Благоевград. С празнична церемония благоевградската общественост отбеляза 72 години от смъртта на поета - революционер Никола Вапцаров. Ритуалът по по...
Русия недоволна от българските власти