НС гласува окончателно за банковата несъстоятелност
Предложени са два законопроекта за промени в Закона за банковата несъстоятелност
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Предложени са два законопроекта за промени в Закона за банковата несъстоятелност
В момента текстовете от Закона за банковата несъстоятелност не отразяват спецификата на финансовите инструменти с различни нива на подчиненост, които...
София. Народни представители от ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт внесоха официално в деловодството на Народното събрание законопроект за...