Потвърждение за кредитния рейтинг на Българска банка за развитие
Рейтингът на банката е равен на държавния
Следете всички новини, анализи и коментари за Банка За Развитие. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Рейтингът на банката е равен на държавния
Маринела Петрова ще е председател на УС
До седмица Българската банка за развитие ще е с ново ръководство. Това потвърдиха за "Стандарт" високопоставени източници, близки до Министерски съвет...
София. Обществен съвет към Българската банка за развитие (ББР) ще помага трезорът да заработи по-добре и по-ефективно в подкрепа на малките и средните...