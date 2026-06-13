Fibank стана за девети път - Банка на тайния клиент
Fibank (Първа инвестиционна банка) получи наградата за „Банка на тайния клиент” в престижния конкурс, организиран от „Асоциация Банка на годината”....
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Fibank (Първа инвестиционна банка) получи наградата за „Банка на тайния клиент” в престижния конкурс, организиран от „Асоциация Банка на годината”....