Имен ден: Черпят светли имена, а за Банго Васил се спазват тези традиции
На днешния ден се отбелязва и паметта на Преп. отци, избити в Синай и Раита.
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На днешния ден се отбелязва и паметта на Преп. отци, избити в Синай и Раита.
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По традиция празненствата преминават в три дни от 12 до 14 януари
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С тях децата от училище "Цанко Церковски" в селото посрещнаха учителите си
Деца - сурвакарчета от Основно училище "П.Р.Славейков" в село Джулюница /Област Велико Търново/ посетиха днес Министерството на културата по случай на...
70-сантиметров червен петел е атракцията на Банго Васил в Сливен. Това обяви пред "Стандарт" Стела Костова, председател на Ромската академия за култур...
По традиция в първия уикенд след Василица ромите в Симитли се събират на шумно парти за ЧНГ. И тази година тържеството събра над 200 веселяци от ромск...
Монтана. 21 деца-ромчета от двата квартала на Монтана – „Огоста" и „Кошарник", сурвакаха кмета на Монтана Златко Живков по случай тяхната Нова година....
София. Хиляди роми празнуват днес един най-големите и най-почитаните празници - Нова година. Празникът се нарича още Василица, Васильовден или Банго В...
Благоевград. Кметът на община Сандански Андон Тотев получи пуйка, пълнена с ориз и булгур, баница и пита с шоколад от празнуващите роми. Група от 20-...
София. Цяло "Столипиново" ще празнува във вторник ромската нова година, която по традиция настъпва на 14 януари. Специален гост на 50-хилядната махала...