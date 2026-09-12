Романтика и политика в Кан
Те са солта на земята, каза шефът на кино фестивала Тиери Фремо за основните теми във филмите на 72-то издание
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Те са солта на земята, каза шефът на кино фестивала Тиери Фремо за основните теми във филмите на 72-то издание
След като холивудската звезда Антонио Бандерас пристигна в София, той побърза да отпусне в столичен ресторант. Бандерас позира любезно до свои фенове,...
Световноизвестният актьор и колегата му се запознаха между снимките на "Аутомата"