Разбиха банда крадци в Благоевград
Трима благоевградчани остават за 72 часа зад решетките, след като са уличени в извършване на серия кражби. Мярката им за неотклонение е взета по искан...
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Трима благоевградчани остават за 72 часа зад решетките, след като са уличени в извършване на серия кражби. Мярката им за неотклонение е взета по искан...