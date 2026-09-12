Пътят на хероина. Ключови разкрития
Данни на Европол
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Данни на Европол
Македонските сили за сигурност са задържали над 13 000 нелегални мигранти след закриването на т. нар. Балкански маршрут на 8 март. Маршрутът беше закр...
Полицията ги разпръсна със сълзотворен газ, десетки са пострадали Стотици мигранти, блокирани в лагера Идомени, щурмуваха македонската граница с камъ...
Напрежението в палатковия лагер в Идомени расте. Гръцкото правителство предприема нови мерки, за да опази реда по границата си с Македония, където се...
След закриването на балканския маршрут и споразумението между ЕС и Турция има потенциална опасност 1 100 000 души да потеглят към България. Това преду...
Последните сирийски бежанци, които влязоха от Македония в Сърбия преди затварянето на балканския маршрут, са настанени в подслони след като прекараха...
Ципрас: Ще приемем нито повече, нито по-малко от полагащата ни се квота На Балканите се подготвя нов маршрут за бежанците, които търсят спасение в Ев...
Пътят на бежанците по т.нар. Балкански маршрут скоро ще бъде затворен, предупреди македонският президент Георге Иванов в интервю за сайта на германско...