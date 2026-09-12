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Мигрантски бум в Македония

Мигрантски бум в Македония

Македонските сили за сигурност са задържали над 13 000 нелегални мигранти след закриването на т. нар. Балкански маршрут на 8 март. Маршрутът беше закр...

04 август | 12:00
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