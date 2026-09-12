Всичко за Балканска Треска

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Повелителите на струните

Повелителите на струните

Влатко Стефановски, Мирослав Тадич и Теодосий Спасов ще представят проекта си "Балканска треска" на 11 май в зала 1 на НДК. А ден по-късно излизат пре...

08 май | 7:15
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Балканска треска в НДК

Балканска треска в НДК

Интерпретациите на балкански фолклор на Влатко Стефановски и Мирослав Тадич и Теодосий Спасов им спечелиха фенове из цяла Европа

25 януари | 20:06
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Балканска треска в НДК

Балканска треска в НДК

Новаторът Кристиян Ярви дирижира радиосимфониците на старта на Салона на изкуствата Влатко Стефановски, Мирослав Тадич и Теодосий Спасов се надсвирва...

25 януари | 0:00
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