Музите се събират в НДК
Камелия Тодорова ще пее в зала 1 на НДК за първи път от 14 години насам
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Камелия Тодорова ще пее в зала 1 на НДК за първи път от 14 години насам
Влатко Стефановски, Мирослав Тадич и Теодосий Спасов ще представят проекта си "Балканска треска" на 11 май в зала 1 на НДК. А ден по-късно излизат пре...
Интерпретациите на балкански фолклор на Влатко Стефановски и Мирослав Тадич и Теодосий Спасов им спечелиха фенове из цяла Европа
Новаторът Кристиян Ярви дирижира радиосимфониците на старта на Салона на изкуствата Влатко Стефановски, Мирослав Тадич и Теодосий Спасов се надсвирва...