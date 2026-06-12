Атлетите с 15 медала от Балканиадата
Българските атлети спечелиха 15 медала (5 златни, 5 сребърни и 5 бронзови) от Балканиадата за мъже и жени в Питещи (Рум). След титлите в събота на Сил...
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Българските атлети спечелиха 15 медала (5 златни, 5 сребърни и 5 бронзови) от Балканиадата за мъже и жени в Питещи (Рум). След титлите в събота на Сил...
България ще бъде представена с 18 атлети на Балканиадата в Истанбул (21 февруари). Шампионатът се организира от Асоциацията на балканските атлетически...