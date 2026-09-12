Вълнение: Влизат ли в парламента балерините на Слави?
Сценаристът Иво Сиромахов с уточнение по въпроса във Фейсбук
Следете всички новини, анализи и коментари за Балерини. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сценаристът Иво Сиромахов с уточнение по въпроса във Фейсбук
Балерини дадоха старт на шестия фестивал за класическа музика и оперно изкуство "Банско Опера Фест". Той започна в четвъртък вечерта и ще продължи до...
Лондон. При огромен успех протича гастролът в Англия на националната ни балетна трупа. Звездите са от две седмици на Острова, като вече са минали през...