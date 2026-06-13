Променят закон заради една фирма
Няма да позволя да се посегне на "Балдаран Спринг" и да бъде съкратен нито един работник, казва Васил Стоименов Верни ли са слуховете, че се подготвя...
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Няма да позволя да се посегне на "Балдаран Спринг" и да бъде съкратен нито един работник, казва Васил Стоименов Верни ли са слуховете, че се подготвя...