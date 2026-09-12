Сьомгата - шест уникални ползи за здравето
Част от менюто за балансирано хранене
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Част от менюто за балансирано хранене
Инициативата ще обхване над 100 училища от първи до четвърти клас в областите София, Пловдив и Варна
Приемът на фибри е важна част от правилното и здравословно хранене на всеки човек. Чрез тях балансираме чревната флора и изглеждаме по-свежи от всяког...