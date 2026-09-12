Внимание! Изтеглят от пазара пудинг с бактерия
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Може да бъде върнат във всеки магазин на Лидл
Заболяването не се предава от човек на човек и се лекува с антибиотици
Говори проф. Ива Христова
При заразяване за часове може да се развие сепсис и да настъпи смърт
Нелекувана инфекцията води до тазово-възпалителна болест и риск от стерилитет
Молекулата се нарича фабимицин
Протичащото с диария заболяване може да е фатално
Метицилин-резистентен златист стафилокок се развива при добитъка през последните 50 г.
Учените насочиха вниманието си и към малките кучета
Публикации в интернет притесни много хора
Това станало на специална платформа
Бацилът е описан за първи път през 1905 г. от българския студент Стамен Григоров
Американски здравни експерти съобщиха за първи случай на пациент с инфекция, резистентна към всички известни антибиотици. Те се опасяват, че ако "супе...
36-годишният бизнесмен завършил Харвард в един клас с дъщерята на Блумбърг Сто години след откривателя на Лактобацилус булгарикус д-р Стамен Григоров...
Брюксел. Медицинската благотоворителна организация "Лекари без граници" предупреди, че кризата с Ебола в Западна Африка е "безпрецедентна и напълно из...
Лондон. Основна причина за преждевременното раждане може би е специфична бактерия, според скорошни изследвания в Дюк Юнивърсити, САЩ, предаде Би Би Си...
Човек е това, с което се храни, учи Петър Дънов. Храната може да ни излекува или да ни разболее, казват мъдреците от Изтока. Тайната на здравото тяло...
Пандора е три пъти по-голям от най-големите вируси и оцелява както в сладка, така и в солена вода