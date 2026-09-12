Новият бойкот на магазините. Мая Манолова в действие
Нов бойкот на магазините. Мая Манолова в действие
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Нов бойкот на магазините. Мая Манолова в действие
Клиентите мислят, чце искаме да забогатеем на техния гръб, казват продавачи
Държавата ще плаща бензина на бакалиите на колела, които карат хляб до отдалечените села. 3,8 млн. лв. са предвидени за тази цел през настоящата годин...