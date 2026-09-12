Турски звезди идват за първи път в наш град
Песните им ще бъдат допълвани от едноименния оркестър на Метин Йозюлкю
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Песните им ще бъдат допълвани от едноименния оркестър на Метин Йозюлкю
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Най-вкусното месо на света е на местното черно говедо, уверяват продавачите
Пловдив. Президентът Росен Плевнелиев ще уважи на 7 август свещения мюсюлмански празник Рамазан Байрам и ще изрази почитта си към мюсюлманската общнос...