Съветската гордост Байконур крие тежки тайни
Изстрелват всякакви видове ракетни носители
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Изстрелват всякакви видове ракетни носители
Този път корабът излетя от космодрума в Байконур без проблеми
Космическият кораб "Союз TMA-14M" се скачи успешно с Международната космическа станция (МКС) в светлинен режим. По време на полета имаше лека авария -...
Байконур. Трима астронавти - руснак, американец и италианец, излетяха на борда на ракета Союз от космодрума в Байконур към Международната космическа с...