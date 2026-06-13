Осъден за Бакаджика духна в чужбина
Собственикът на 30-годишният автобус, който преди 6 години прегази и уби 18 души в местността Бакаджика край Ямбол, е поредният осъден, успял да се ук...
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Собственикът на 30-годишният автобус, който преди 6 години прегази и уби 18 души в местността Бакаджика край Ямбол, е поредният осъден, успял да се ук...