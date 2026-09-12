Ето я бабата на Патрашкова! Къде я хванаха
За да се види, че стилът не е толкова неповторим
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За да се види, че стилът не е толкова неповторим
„Много съжалявам. Искам домашен арест поради здравословното си състояние. Болен съм." Това заяви пред съда Димитър Димитров – Бабата, който уби Иван П...
Стана ясно кой е убиецът на поморийския бос Иван Попов. Това е Димитър Димитров-Бабата, един от арестуваните като екзекутор на 33-годишния наркодилър,...