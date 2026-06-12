Баба Манка почерпи с торта за 100-годишен юбилей
Кметът на Банско й подари телевизор 100-годишен юбилей отпразнува в четвъртък Магделина Митина от Добринище. В нейна част община Банско и кметството...
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Кметът на Банско й подари телевизор 100-годишен юбилей отпразнува в четвъртък Магделина Митина от Добринище. В нейна част община Банско и кметството...