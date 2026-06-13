БФС и кмет сигнализират прокуратурата
БФС и кметът на Разлог Красимир Герчев едновременно сезира прокуратурата във връзка с обвиненията в "Б" група за продадени мачове и съмнения за черно...
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БФС и кметът на Разлог Красимир Герчев едновременно сезира прокуратурата във връзка с обвиненията в "Б" група за продадени мачове и съмнения за черно...