Две деца с подозрение за Ебола бяха приети в болница в Австралия
Две деца, наскоро завърнали се от Западна Африка бяха хоспитализирани със симптоми на Ебола. Момичетата са пътували от Абу Даби и няколко часа след ка...
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Две деца, наскоро завърнали се от Западна Африка бяха хоспитализирани със симптоми на Ебола. Момичетата са пътували от Абу Даби и няколко часа след ка...