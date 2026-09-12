Пеевски се закани на "Величие": Хуни, които са се разпасали из София
Когато аз дойда на власт, такива неща няма да се случват със сигурност, коментира протестите на „Величие“ лидерът на ДПС-Ново начало
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Когато аз дойда на власт, такива неща няма да се случват със сигурност, коментира протестите на „Величие“ лидерът на ДПС-Ново начало
В София протестът ще тръгне от пл. „Батенберг“, паркинга до БНБ, в 11.00ч. на 3 юли (събота)и ще премине през ключови кръстовища
Блокадата ще остане до 18.00 часа тази вечер
Родители от Благоевград проведоха автошествие из централните улици на града
Около 50 собственика на казани от хасковски регион се събраха рано тази сутрин край АМ" Марица" до Димитровград срещу промените в Закона за акцизите и...