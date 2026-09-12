Автомонтьор загина на метри от дома си
Автомонтьор загина на метри от дома си в сливенското село Селиминово. 35-годишният Добрин Д. намери смъртта си, шофирайки своя Опел Астра. Малко пред...
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Автомонтьор загина на метри от дома си в сливенското село Селиминово. 35-годишният Добрин Д. намери смъртта си, шофирайки своя Опел Астра. Малко пред...
Софийски автомонтьор жили нищо неподозиращи шофьори с хилядарки. Няколко жалби вече са постъпили в Районната прокуратура в София заради схемата на Дам...
Бургас. Да бъде приет нов закон, който да извади на светло автосервизите в страната, настояват от ГЕРБ. Депутати вече са предприели законодателна иниц...