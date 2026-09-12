Софиянец спечели пежо от автосалона
София. Софиянецът Николай Христов спечели чисто нова кола Peugeot 301 ACTIVE в последния ден от Автосалон София 2013. Името му изтегли дете сред над...
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София. Софиянецът Николай Христов спечели чисто нова кола Peugeot 301 ACTIVE в последния ден от Автосалон София 2013. Името му изтегли дете сред над...
Новата Toyota Corolla е смъкната от поточната линия специално за Автосалона.
За три дни на изложението са продадени коли за близо 2 млн. лв., изчисли "Стандарт"