Hyundai показва новата гама на Автомобилен Салон София 2015
Hyundai и официалният представител в България „Индустриал комерс" ще покажат на Автомобилен салон София 2015 най-младата гама в историята. В началото...
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Hyundai и официалният представител в България „Индустриал комерс" ще покажат на Автомобилен салон София 2015 най-младата гама в историята. В началото...
7-местен хибрид Prius беше сред най-големите атракции на автосалона в София
София. От 15 до 23 юни Интер Експо Център – София е домакин на най-атрактивното автомобилно събитие на годината. Българският автомобилен производител...
Събитието се организира от Интер Експо Център с медийното партньорство на "Стандарт".