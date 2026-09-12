Цял град изпадна в шок заради грозно сексуално престъпление
Това е поредно зверство с момиче, разиграло се в Кърджали
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Това е поредно зверство с момиче, разиграло се в Кърджали
Имало е и опит за чупене на ключалка, подаден е сигнал и в полицията
Коментарите на зевзеци не спират
Наследникът на Тодор Батков се захвана с ново бизнес начинание. Само преди ден той отпразнува откриването и на своя автомивка, която се намира в подз...
Екшън сцена се е разиграла в една от най-посещаваните автомивки в Бургас по-рано днес. 21-годишен мъж стрелял по служители на заведението, тъй като по...
Пловдив. При пожар в склад на автомивка в Пловдив са изгорели автомобилни гуми и 10 леки автомобила. Инцидентът е станал около 19 часа днес, съобщи бТ...