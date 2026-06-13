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Данъчни ровят в автокъщите

Данъчни ровят в автокъщите

Търговците очакват до края на месеца проверки и от Инспекцията по труда Служители на НАП и икономическа полиция подхванаха автокъщите в София заради...

08 октомври | 5:45
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