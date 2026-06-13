Гърци купуват стари коли в Дупница
Гърци започнали да купуват автомобили втора ръка от многобройните автокъщи в Дупница, се похвалиха от бранша. Новината за тях е обнадеждаваща, защото...
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Гърци започнали да купуват автомобили втора ръка от многобройните автокъщи в Дупница, се похвалиха от бранша. Новината за тях е обнадеждаваща, защото...
Общински съветници в Дупница настояват общината да рекламира бизнеса на авокъщите в града. След изграждането на АМ „Струма" те останаха встрани от тр...
Над 30 фирми, които предлагат автомобили на борсите край Дупница, ще бъдат проверени в съвместна операция на Националната агенция за приходите (НАП) и...
Масови проверки на НАП и МВР по автокъщи - близо 1800 автомобила са проверени в последните 3 дни в съвместната операция, съобщиха от НАП, цитирани от...
Търговците очакват до края на месеца проверки и от Инспекцията по труда Служители на НАП и икономическа полиция подхванаха автокъщите в София заради...
Повече коли на старо се купуват у нас в сравнение с миналата година. По данни на автокъщите увеличението е с 10%. Средно по 10 000 лв. заделят семейст...
Българите вече не търсят най-евтините коли, а автомобили, които може да карат поне 5-10 години, преди да мислят за смяна