Гришо отнесе австралиец и продължава в US Open
Още не е ясен следващият му съперник
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Още не е ясен следващият му съперник
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Единствената вина на този австралиец от виетнамски произход, че се казва Фак Дат Бич (превеждате си го, нали). Поне така прочитат името му всички англ...
Искаш аз да съжалявам, че съм оцелял – представяш ли си 15 човека да те удрят с камъни за 10 минути? Възможно ли е човек, който е несправедливо съден,...
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