Пропагандата е най-опасното оръжие на "Ислямска държава"
Има много популизъм в политиката на Запада, казва Авигдор Либерман
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Има много популизъм в политиката на Запада, казва Авигдор Либерман
Външният министър е единственият единственият член на кабинета, чийто дом се намира в еврейско селище на Западния бряг
Либерман похвали Йовчев за сигурността
София. С Израел винаги сме имали отлични отношения. В икономически план има много резерви, които могат да допринесат за развитието на тази отношения....
София. Изключително важен приоритет на двустранното сътрудничество между България и Израел е сигурността. Това стана ясно от срещата на вицепремиера и...
Ерусалим. Бившият израелски външен министър ще се върне в правителството, след като съдът сне обвиненията за корупция срещу него. Премиерът Бенямин Не...