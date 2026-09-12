Черна прокоба! Футболен отбор се оказа убиец на папи
Оказа се, че италианският Авелино е предвестник на смъртта или оттеглянето на понтифици
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Оказа се, че италианският Авелино е предвестник на смъртта или оттеглянето на понтифици
Фенове канят Андрей Гълъбинов в "Авелино" с уиски Българският национал Андрей Гълъбинов е пред завръщане в "Авелино", информира "irpinianews". Напада...
Луис Суарес вече има свой последовател. Нападателят на "Авелино" Джанмарио Коми ухапа Джузепе Де Лука "Бари" в мач за Купата на Италия. Екшънът се ра...
Авелино. Авелино победи трудно Емполи с 1:0 като гост в първи мач от 27-ия кръг на италианската Серия "Б". Единственото попадение беше дело на Армандо...
Авелино. Андрей Гълъбинов отбеляза пореден гол, с който осигури победата на своя Авелино с 2:1 над Модена в мач от 19-тия кръг на Серия Б. 25-годишни...