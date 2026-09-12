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Нов канибал хапе в Италия

Нов канибал хапе в Италия

Луис Суарес вече има свой последовател. Нападателят на "Авелино" Джанмарио Коми ухапа Джузепе Де Лука "Бари" в мач за Купата на Италия. Екшънът се ра...

24 август | 17:40
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