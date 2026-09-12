Лоша поличба! Ловният сезон тръгна с прострелян авджия
Ловецът е ранен със сачми в ръката, лицето и врата
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Ловецът е ранен със сачми в ръката, лицето и врата
Изтървем ли България, изтървали сме всичко. Това предупреди преди години големият Николай Хайтов. Думите му явно не са били от значение за шефовете в...
Десетки полицаи от две дирекции безуспешно издирват мъж, ранил авджия Благоевград. Вече осем дни полицаи от Благоевград и Кюстендил без успех търсят...
Двамата със стрелеца нямали разрешително за лов във фаталния ден С патрон „петица" е гръмнат 23-годишният ловец Асен Николов от санданското село Плос...
23-годишен ловец от санданското село Плоски бе прострелян по невнимание от свой приятел по време на лов в местността Сливи рид край селището. Инцидент...
Пловдив. За инцидента, при който авджия уби по погрешка друг ловец край пловдивското село Костиево, още дълго ще се говори сред дружинките от региона....
Перник. Злополучната ловна дружинка в село Студена ще дари всички събрани от нея глоби на семейството на отстреляния вместо глиган бивш кмет Иван Ст...