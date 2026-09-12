Аварийно кацане. Самолет се разби в нива
Разпространени са кадри от мястото
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Разпространени са кадри от мястото
Самолетът се приземил спешно заради проблем с двигателите
Липса на организация е една от основните причини за хаоса на летище Пловдив На един от самолетите, кацнали аварийно на летище Пловдив снощи е пътувал...
Самолет на нискотарифната турска авиокомпания Pegasus Airlines кацна аварийно на Летище-София, предаде БГНЕС. На място бяха изпратени линейки и пожар...