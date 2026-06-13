Българска IT компания е в Топ 100 на най-добрите в аутсорсинг индустрията
Scalefocus получава висока оценка за доверието на клиентите и иновативния си подход
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Scalefocus получава висока оценка за доверието на клиентите и иновативния си подход
Растат с близо 50% и достигат над 3,1 млрд. евро само за първите девет месеца
Български служители извършват цялостната поддръжка в платформата на немски език - eBay.de
След аутсорсинга по значение се нареждат маркетинг/реклама и продажби/търговия
Заради доброто образование от България можем да обслужваме страни с 27 езика, казва Бърт Кинтана, президент и главен изпълнителен директор на Sitel В...
Инвестираме у вас заради евтината и качествена работна ръка, надеждния интернет и добрия бизнес климат. Заради доброто образование от България можем д...
Обявяването на Пловдив за най-добрият град за развитие на аутсорсинг индустрията по време на наградите Bulgarian Outsourcing Excellence Awards 2016 е...
София ще бъде домакин на годишната национална конференция на Европейската асоциация за аутсорсинг (ЕАА) през октомври. Това стана ясно на среща на ико...
България бе обявена за аутсорсингдестинация на годината по време на Европейските аутсорсинг награди за 2015 (2015 European Outsourcing Awards), органи...
България е призната за аутсорсинг дестинация на годината. Това се случи вчера, 8 октомври, на церемония по връчването на Европейските аутсорсинг награ...
"България е единствената европейска страна в топ 10 на най-добрите дестинации за аутсорсинг според проучването "Global Services Location Index". Това...