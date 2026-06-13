Балъков вариант за треньор на "Аустрия"
Красимир Балъков е сред вариантите за нов треньор на "Аустрия" Виена, предаде местната преса. Старши треньорът на "Литекс" е в разширения списък с 38...
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Красимир Балъков е сред вариантите за нов треньор на "Аустрия" Виена, предаде местната преса. Старши треньорът на "Литекс" е в разширения списък с 38...