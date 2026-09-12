Италианки взеха титла с ягоди
Сара Ерани и Роберта Винчи спечели Откритото първенство на Австралия за двойки при жените. Италианките надиграха рускините Екатерина Макарова и Елена...
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Сара Ерани и Роберта Винчи спечели Откритото първенство на Австралия за двойки при жените. Италианките надиграха рускините Екатерина Макарова и Елена...
Мелбърн. Станислас Вавринка се класира за първия си финал в турнир от Големия шлем след оспорвана битка с Томаш Бердих в полуфиналната фаза на Austr...
Мелбърн. Исторически успех постигна днес на Australian Open водещият български тенисист Григор Димитров. В мач от втория кръг на първия за годината т...
Федерер и Надал се класираха за третия кръг
Мелбърн. Цветана Пиронкова победи испанката Силвия-Солер Еспиноса с 6:3, 6:2 в първия си мач на първия турнир от "Големия шлем" Australian Open. Си...
Мелбърн. Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на Аустрелиън Оупън, след като загуби с 6-2, 4-6, 4-6 от Екатерина Макарова от Русия, предаде БГНЕС. До т...
Треньорът ми Роджър Рашийд е строг, но справедлив, обяви Григор Димитров. Днес в официалния сайт на "Аустрелиън оупън" се появи огромен материал за бъ...