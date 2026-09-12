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Италианки взеха титла с ягоди

Италианки взеха титла с ягоди

Сара Ерани и Роберта Винчи спечели Откритото първенство на Австралия за двойки при жените. Италианките надиграха рускините Екатерина Макарова и Елена...

24 януари | 18:45
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