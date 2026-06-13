Папа Франциск благослови Борисов
Папа Франциск благослови премиерът Бойко Борисов, който бе приет от Негово Светейшество на аудиенция в апостолическия дворец "Библиотечна зала". В кр...
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Папа Франциск благослови премиерът Бойко Борисов, който бе приет от Негово Светейшество на аудиенция в апостолическия дворец "Библиотечна зала". В кр...
Министър-председателят Бойко Борисов и водена от него делегация ще посетят Държавата Ватикана и Италианската република на 23 и 24 май 2015 г. по пов...