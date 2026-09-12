АЕЦ Белене може да изпревари 7-и и 8-и блок. Ключово решение
Според Явор Куюмджиев централата може да бъде завършена за 7-8 години след окончателен старт
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Според Явор Куюмджиев централата може да бъде завършена за 7-8 години след окончателен старт
Ядрената енергетика е единствената индустрия в света, която се грижи за реакторите и останалите съоръжения след спирането им. За целта още докато всек...
Виена. Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) окачестви като "много конструктивни" разговорите с Иран за ядрената програма на страната и съо...