Атлантическият съвет иска отстраняване на Радев
Поведението му е като руски генерал-губернатор на завладяна територия, заявява организацията
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Поведението му е като руски генерал-губернатор на завладяна територия, заявява организацията
По време на среща в Атлантическия съвет с Ян Бжежински и посланик Даниел Фрийд бяха обсъдени въпроси от международния дневен ред на Балканите и Черном...
Вашингтон. България заслужава висока оценка за ролята й за сигурността и стабилността в Югоизточна Европа. Това е мнението на Атлантическия съвет във...