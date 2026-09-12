Литовците се отказаха от официалната си тренировка на стадион "Берое"
Литовският "Атлантас" отказа да проведе официалната си тренировка на градския стадион в Стара Загора преди мачът - реванш с "Берое" от първия кръг от...
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Литовският "Атлантас" отказа да проведе официалната си тренировка на градския стадион в Стара Загора преди мачът - реванш с "Берое" от първия кръг от...
Реферът от Азербайджан Орхан Мамадов ще ръководи мача реванш между "Берое" и "Атлантас" /Клайпеда/ от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Двуб...
Още от сутринта се извиха опашки за билети за реванша от първия кръг на лига Европа между "Берое" и литовския "Атлантас". Старозагорският клуб пусна...