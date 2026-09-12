Ателието на Вежди остави в захлас цигуларя Марио Хосен
Хосен и съпругата му разгледаха изложбата на Огнян Читаков, която бе открита наскоро в Арт галерия Vejdi
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Хосен и съпругата му разгледаха изложбата на Огнян Читаков, която бе открита наскоро в Арт галерия Vejdi
Разрешава се едностайните жилища да се разполагат и на север, североизток и северозапад
Нейно превъзходителство му благодари, че е откликнал на молбата й да се запознае отблизо с творчеството му
Бижутерски ателиета са работели в манастира на крепостта "Урвич" край София. За това свидетелства производствен остатък от заготовка за бронзов пръсте...
Кърджали. Сигнал за кражба от златарско ателие в Кърджали е подаден тази сутрин, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Произшествието станало около 5 часа....
Благоевград. Детски панаир в центъра на Благоевград радва хлапетата този уикенд. Събитието се организира от Фондация „Easyart" и се провежда за първи...
София. Министърът на културата д-р Петър Стоянович даде старт на проекта "Ателие за деца" в галерия "Средец". Арт инициативата е част от събитията, св...
Благоевград. Детски панаир в центъра на Благоевград ще има този уикенд. Събитието се организира от Фондация „Easyart" с председател Станка Желева и се...
Художничката Слава Бикова от Омск демонстрира т. н. мокра техника на плъстене