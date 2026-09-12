Атанас Узунов се появи като смърф в Общинския Съвет
Директорът на Локо подари жълта купа за салата на свой колега
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Директорът на Локо подари жълта купа за салата на свой колега
Разрешени са карантия, масло и зеленчуци, забранени са боб и картофи
Бягаше от училище заради футбола, но винаги намираше оправдание От вълнение не можех да гледам мачовете в САЩ, казва Атанас Узунов Датата е 7 февруа...
Пловдив. Треньорът на Хасково Емил Велев е провел днес телефонен разговор с административния директор на Локомотив Пловдив Атанас Узунов, информира оф...
Не съм бутал феновете към ГЕРБ, кълне се Узунов "Локомотив" (Пд) се върна към естественото си състояние на пълен хаос. Благодетелят Коко Динев разкри...
Това е селски отбор със селски треньор, изригна Венци
Пловдив. Ръководството на Локомотив Пловдив освобождава с днешна дата – 7 март 2014 година, административния директор Атанас Узунов от заеманата от не...
Пловдив. Не искам да коментирам темата "Газпром", за да не станем като други отбори, обяви административният директор на "Локо" (Пд) Атанас Узунов пре...
Пловдив. Атанас Узунов е почукал на вратата на Лъчезар Цоцорков в опитите си да намери нов собственик на клуба. Преди време бизнесменът и "Асарел Меде...