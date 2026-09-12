Всичко за Атанас Узунов

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С Ицо сме спали на гробище

С Ицо сме спали на гробище

Бягаше от училище заради футбола, но винаги намираше оправдание От вълнение не можех да гледам мачовете в САЩ, казва Атанас Узунов Датата е 7 февруа...

14 май | 16:35
0 коментара
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Кокала се извини на Локо Пд

Кокала се извини на Локо Пд

Пловдив. Треньорът на Хасково Емил Велев е провел днес телефонен разговор с административния директор на Локомотив Пловдив Атанас Узунов, информира оф...

03 ноември | 15:35
0 коментара
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Тишина на Лаута за "Газпром"

Тишина на Лаута за "Газпром"

Пловдив. Не искам да коментирам темата "Газпром", за да не станем като други отбори, обяви административният директор на "Локо" (Пд) Атанас Узунов пре...

25 октомври | 18:08
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