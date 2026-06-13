Кмет в затвора за убийство на пътя
Кметът на сливенското село Ковачите Атанас Гурков влиза в затвора за 3 години и 4 месеца за причинена смърт на пътя. Върховният касационен съд (ВКС)...
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Кметът на сливенското село Ковачите Атанас Гурков влиза в затвора за 3 години и 4 месеца за причинена смърт на пътя. Върховният касационен съд (ВКС)...