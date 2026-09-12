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С Атанасовден идва пролетта

С Атанасовден идва пролетта

Днес православната църква почита паметта на св. Атанас. Народът вярва, че дойде ли Атанасовден, идва пролетта.  Според поверието светецът е покровите...

18 януари | 8:42
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