Тъжната история на 3-годишния Буда, който стана Атанас
Момченцето е настанено в приемно семейство
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Момченцето е настанено в приемно семейство
"Начинът, по който се охранява границата, не е на нужното ниво. Политическото говорене по случая вече започна от различни представители на политически...
Българската социалистическа партия остро осъжда посегателството над екипа на Нова телевизия. Надя Ганчева, Михаил Кръстев и Валентин Иванов са отишли...
На Атанасовден в община Благоевград празнуват 778 души. Най-много са тези, които носят името Атанас – 663 човека, сред тях е и кметът на общината Атан...
Днес православната църква почита паметта на св. Атанас. Народът вярва, че дойде ли Атанасовден, идва пролетта. Според поверието светецът е покровите...