ДПС иска справедливо пренасочване на печалба от ток от ВЕИ
Парите да се преразпределя в помощ на общини, детски градини, училища, старчески домове
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Парите да се преразпределя в помощ на общини, детски градини, училища, старчески домове
Рамадан Аталай допусна предсрочни избори и съставяне на нова управленска коалиция
ДПС е против ядрената енергетика, новите мощности трябва да бъдат свързани със зеления пакт – вятър, слънце, водород, каза депутатът
През тези три години Местан получаваше забележки, че не може да взима еднолични решения. Човек не може да бъде такъв нарцис. Това заяви депутатът от Д...